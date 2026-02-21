Auszahlung um Monate verzögert
Ärger um Fördergelder: Land lässt sich mit Überweisungen Zeit
Die Sanierung der eigenen vier Wände wird von Bund und Land zum Teil großzügig gefördert. Bis aber die Landesförderung auch auf dem Konto landet, dauert es aktuell im Schnitt etwa ein halbes Jahr.
© iStock
Wer um Förderungen für seine Wohnraum-Sanierung ansucht, braucht viel Geduld. Bis das Land die Gelder überweist, können viele Monate vergehen. Die Liste Fritz spricht von einem „Trauerspiel“, das Land von einer Antragsflut.