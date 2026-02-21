Betonplatte löst sich: Arbeiter bei Unfall in Zams schwer verletzt

Bei Stemmarbeiten für einen geplanten Liftschacht ist es in einem Wohnhaus in Zams zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 29-Jähriger wurde dabei erheblich verletzt.

Am Samstag gegen 9 Uhr führte ein 29-jähriger Österreicher in Zams Stemmarbeiten für einen zukünftigen Liftschacht im Haus seines Bruders durch. Nach bisherigen Erkenntnissen kniete der Mann auf einem bereits freigelegten Betonsegment, um dieses für den Abtransport mit einem Kran zu sichern.

Während des Arbeitsvorgangs löste sich die Betonplatte aus der Verankerung und stürzte gemeinsam mit dem Arbeiter in das Kellergeschoß. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Gesichtsbereich. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Zams gebracht und anschließend in die Klinik Innsbruck überstellt.