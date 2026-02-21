Jetzt kostenlos abonnieren: Mit dem TT-Family-Newsletter zu „Masters of Dirt“

„Masters of Dirt“ kehrt mit einer neuen Show nach Österreich zurück. Die spektakuläre Freestyle-Show bringt die weltbesten Actionsportler in die Olympiahalle und verspricht Family-Entertainment der Extraklasse.

Ob FMX-Bikes, Mountainbikes, Inliner, Buggy oder Snowmobile – mit neuen Gefährten, waghalsigen Tricks und spektakulären Streckendesigns sorgt die Show für Nervenkitzel pur. Eine explosive Mischung aus Extremsport, Pyrotechnik und Entertainment macht „Masters of Dirt“ zu einem Erlebnis für alle Generationen.

Wir verlosen unter allen bestehenden und neuen AbonnentInnen des Family-Newsletters:

2×2 Tickets für die Show „Masters of Dirt – Freestyle Firestorm“ am 7. März 2026 um 14 Uhr in der Olympiaworld Innsbruck.