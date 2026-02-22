Straßensperren in Tirol wegen hoher Lawinengefahr, einige Sperren bereits aufgehoben

Die fast im ganzen Land geltende Lawinenwarnstufe 4 hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. Ab Samstagnachmittag mussten zahlreiche Straßen bis auf Weiteres gesperrt werden. Am Sonntagvormittag wird die Kommission die Lage jeweils neu beurteilen. Zum Teil wurden Straßensperren bereits aufgehoben.

Derzeit sind folgende Straßen in Tirol geschlossen (Stand: Sonntag, 8 Uhr):

L13 - Sellraintalstraße – Kühtai: Zwischen Gemeinde Haggen im Sellrain und Kühtai in beide Richtungen

L16 - Pitztalstraße von Imst Richtung Mandarfen: Im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal ab dem Ortsteil Stillebach bei StrKm 26,4 bis StrKm 37 Ortsteil Mittelberg in beide Richtungen.

L21 - Berwang-Namloser Straße: Stanzach - Bichlbach zwischen Stanzach und Namlos in beide Richtungen

B198, L255 - Mieminger Straße, Planseestraße: Warth - Linderhof: zwischen Reutte Süd und Grenzübergang Ammer Sattel in beiden Richtungen gesperrt

L197, B197 - Arlbergstraße Landeck – Bludenz: zwischen Alpe Rauz und Sankt Christoph in beiden Richtungen gesperrt

Aufgehobene Straßensperren:

L240 - Venter Straße Imst – Vent: Im Gemeindegebiet von Sölden war die Venter Straße in beide Richtungen zwischen Bodenegg und Vent gesperrt.

L68 - Stanzertalstraße: Pardöll - In St. Jakob am Arlberg bei Schnann war die Stanzertalstraße in beiden Richtungen gesperrt.

L268 - Teilsperre : Im Gemeindegebiet von Kaisers war die Straße in beide Richtungen Kienberg und Kaisers gesperrt.

L344 - Zaunhofstraße : Im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal in beide Richtungen

B169 Zillertalstraße: zwischen B171 und Ausfahrt Schlitters Straße wird mehrfach gesperrt

L266 Waldeles Bschlabs bis Boden: Im Gemeindegebiet von Pfafflar in beide Richtungen