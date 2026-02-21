Olympiasiegerin im Interview

Flocks Prioritäten verschoben sich nach familiärem Schicksalsschlag: „Gehen da beide durch“

Endstation Sehnsucht – auch ohne Olympia-Gold könnte Janine Flock auf eine große Karriere blicken. So ist alles einfach ein vergoldeter Traum.
© AFP/Rellandini
Florian Madl

Die Tiroler Skeletonpilotin Janine Flock musste auf dem Weg zu ihrer olympischen Goldmedaille in Cortina einige Hürden überwinden. Ein familiäres Schicksal und Schmerzen konnten die 36-Jährige bremsen, aber nicht aufhalten.