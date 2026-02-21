Leck beim Herd: Hotel in Ebbs wurde nach Gasaustritt evakuiert

Gegen 16.30 Uhr wurde am Samstag die Feuerwehr Ebbs alarmiert, die alle vor Ort anwesenden Personen, das Personal und die Hotelgäste, sofort evakuierte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zur Unterstützung forderte man die Feuerwehr Walchsee an, doch deren Erkundung ergab zunächst keinen Gasaustritt.

Ein angeforderter Notdienst der TIGAS konnte schließlich die Ursache finden. Mit einem Spezialmessgerät entdeckten die Experten ein kleines Leck an einem Gasherd, das repariert werden konnte. Nach eineinhalb Stunden wurden die Evakuierungsmaßnahmen wieder aufgehoben. Im Einsatz standen unter anderem 25 Einsatzkräften der Feuerwehren Ebbs und Walchsee sowie die Polizei Niederndorf mit einer Streife. (TT)