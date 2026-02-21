Skifahrer musste im Zillertal freigeschaufelt und reanimiert werden

Mayrhofen – Ein 52-jähriger Niederländer verunglückte am Samstag im Skigebiet „Zillertal Arena – Rohrberg“ und blieb knapp neben der Piste kopfüber im Schnee stecken. Der Mann war gegen 15.45 Uhr mit seiner Frau und Tochter gemeinsam auf einer roten Piste unterwegs. Danach setzte der Mann seine Fahrt im freien Skiraum in Richtung Rosenalmbahn alleine fort.

Als der 52-Jährige nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien und telefonisch nicht erreichbar war, alarmierte seine Frau die Bergbahnmitarbeiter. Gegen 16.15 Uhr fanden die Mitarbeiter den Skifahrer. Er lag etwa sieben Meter außerhalb der Piste im freien Gelände kopfüber im Schnee. Die Mitarbeiter schaufelten den Verunglückten frei und begannen mit der Reanimation. Ein Notarzt übernahm anschließend die Versorgung, ein Rettungswagen brachte den Mann in die Klinik nach Innsbruck. (TT)