Skifahrer musste im Zillertal freigeschaufelt und reanimiert werden: Polizei sucht Zeugen

Mayrhofen – Nachdem ein 52-jähriger Niederländer am Samstag im Skigebiet „Zillertal Arena –Rohrberg“ reanimiert werden musste, sucht die Polizei Mayrhofen nun nach Zeugen. Der Mann wurde kopfüber im Schnee steckend neben der Piste gefunden. Zuvor war er gegen 15.45 Uhr mit seiner Frau und Tochter gemeinsam auf einer roten Piste unterwegs gewesen. Danach setzte der Skifahrer seine Fahrt im freien Skiraum in Richtung Rosenalmbahn alleine fort.

Als der 52-Jährige nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien und telefonisch nicht erreichbar war, alarmierte seine Frau die Bergbahnmitarbeiter. Gegen 16.15 Uhr fanden die Mitarbeiter den Skifahrer. Er lag etwa sieben Meter außerhalb der Piste im freien Gelände kopfüber im Schnee. Die Mitarbeiter schaufelten den Verunglückten frei und begannen mit der Reanimation. Ein Notarzt übernahm anschließend die Versorgung, ein Rettungswagen brachte den Mann in die Klinik nach Innsbruck. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Mayrhofen unter der Nummer 059133/7254 zu melden. (TT)