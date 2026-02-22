Steckte im Zillertal kopfüber im Schnee: Reanimierter Skifahrer in Klinik verstorben

Mayrhofen – Der 52-jährige Niederländer, der am Samstag im Skigebiet „Zillertal Arena – Rohrberg“ reanimiert werden musste und anschließend nach Innsbruck in die Klinik geflogen wurde, ist laut Polizei noch am Samstag in den Abendstunden in der Klinik Innsbruck verstorben.

Das Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr. Laut Angaben der Polizei war der Mann zunächst mit seiner Frau und Tochter gemeinsam auf einer roten Piste unterwegs gewesen. Danach setzte der Skifahrer seine Fahrt im freien Skiraum in Richtung Rosenalmbahn alleine fort.

Als der 52-Jährige nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien und telefonisch nicht erreichbar war, alarmierte seine Frau die Bergbahnmitarbeiter. Gegen 16.15 Uhr fanden die Mitarbeiter den Skifahrer. Er lag etwa sieben Meter außerhalb der Piste im freien Gelände kopfüber im Schnee. Die Mitarbeiter schaufelten den Verunglückten frei und begannen mit der Reanimation. Ein Notarzt übernahm anschließend die Versorgung, ein Rettungswagen brachte den Mann in die Klinik nach Innsbruck, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Mayrhofen unter der Nummer 059133/7254 zu melden. (TT.com)