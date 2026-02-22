Geländewagen-Klassiker im Alltagstest

Legende auf neuen Wegen: Wo andere umdrehen, fährt er weiter

Der Toyota Land Cruiser hat sich etabliert und bleibt ein seltener Vertreter klassischer Geländewagen.
© Lukas Letzner

Von Lukas Letzner

Es gibt Autos, die sich ständig neu erfinden müssen. Und es gibt den Toyota Land Cruiser. Seit mehr als sieben Jahrzehnten folgt er einem klaren Prinzip: verlässlich sein, überall hinkommen und möglichst lange halten. Die aktuelle Generation führt diese Philosophie konsequent weiter – und zeigt im Alltag, warum klassische Geländewagen noch immer einen festen Platz haben.