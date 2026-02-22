Gegen Felswand gefahren: 23-Jährige in Eben am Achensee verletzt

Samstagabend streifte in Eben am Achensee eine 23-Jährige mit ihrem Pkw eine Felswand. Die junge Frau war gegen 22 Uhr auf der Kasbachstraße (L7) talwärts in Richtung Jenbach unterwegs, als sie mit der linken Fahrzeugseite eine Felswand streifte.