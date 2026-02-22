Winterliche Verhältnisse
Gegen Felswand gefahren: 23-Jährige in Eben am Achensee verletzt
Samstagabend streifte in Eben am Achensee eine 23-Jährige mit ihrem Pkw eine Felswand. Die junge Frau war gegen 22 Uhr auf der Kasbachstraße (L7) talwärts in Richtung Jenbach unterwegs, als sie mit der linken Fahrzeugseite eine Felswand streifte.
Eine weitere Dame beobachtete den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Unfalllenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt, das Fahrzeug musste von einer Abschleppfirma geborgen werden. (TT.com)