Beifahrerin unverletzt
Stark alkoholisiert in Mayrhofen in Brückengeländer gekracht
Ein 42-Jähriger war am Samstagabend in Mayrhofen mit seinem Pkw stark alkoholisiert gegen ein Brückengeländer gefahren. Der Mann fuhr gegen 20.15 Uhr auf der Zillertalstraße und geriet wegen seiner Alkoholisierung immer wieder nach links, bis er schließlich mit dem Brückengeländer auf der Gegenfahrbahn kollidierte.
Der Unfalllenker wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins BKH Schwaz gebracht, die 34-Jährige Beifahrerin blieb beim Unfall unverletzt. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Am Fahrzeug und Brückengeländer entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. (TT.com)