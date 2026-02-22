Stark alkoholisiert in Mayrhofen in Brückengeländer gekracht

Ein 42-Jähriger war am Samstagabend in Mayrhofen mit seinem Pkw stark alkoholisiert gegen ein Brückengeländer gefahren. Der Mann fuhr gegen 20.15 Uhr auf der Zillertalstraße und geriet wegen seiner Alkoholisierung immer wieder nach links, bis er schließlich mit dem Brückengeländer auf der Gegenfahrbahn kollidierte.