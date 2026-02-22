Große Gefahr, aber kein „5er“
Erster AT-Alert wegen Lawinengefahr in Tirol: „Das letzte Mittel, um wirklich alle zu erreichen“
Fast im ganzen Land gilt zumindest Lawinenwarnstufe 3, in weiten Teilen 4. Elmar Rizzoli erklärt, warum zum ersten Mal in Tirol der AT-Alert bei Lawinengefahr eingesetzt wird.
© TT/Liebl
Ein 41-Jähriger starb am Samstag nach einem Lawinenabgang in Serfaus, es ist das fünfte Todesopfer seit Freitag. Und die Lawinenlage bleibt angespannt. Das Land reagierte auf die anhaltende Gefahr mit dem AT-Alert, der Sonntagmittag noch einmal auf den Mobiltelefonen Alarm schlagen wird.