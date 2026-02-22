Erster AT-Alert wegen Lawinengefahr in Tirol: „Das letzte Mittel, um wirklich alle zu erreichen“

Ein 41-Jähriger starb am Samstag nach einem Lawinenabgang in Serfaus, es ist das fünfte Todesopfer seit Freitag. Und die Lawinenlage bleibt angespannt. Das Land reagierte auf die anhaltende Gefahr mit dem AT-Alert, der Sonntagmittag noch einmal auf den Mobiltelefonen Alarm schlagen wird.