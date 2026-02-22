Nach Silber-Gewinn
Italiener berührt mit Tränen und emotionaler Geste für tote Freundin: „Das hier ist für dich“
Federico Tomasoni gedachte im Moment seines größten sportliche Erfolgs seiner toten Freundin.
Federico Tomasoni sorgte am Samstag nach seinem Gewinn der Silbermedaille im Skicross-Finale für emotionale Momente. Mit Tränen in den Augen küsste der Italiener seine Medaille und zeigte sie in Richtung Himmel.
„Hallo Mati, das hier ist für dich“, schrieb er später auf Instagram. Mati – das ist Matilde Lorenzi. Die italienische Skihoffnung starb vor eineinhalb Jahren nach einem schweren Sturz im Training am Schnalstaler Gletscher. Die damals 19-Jährige war die Freundin von Tomasoni.
Ihr zu Ehren trug er bei den Rennen einen Helm mit einer Sonne. So sollte seine große Liebe stets an seiner Seite und auch beim größten sportlichen Erfolg seiner Karriere mit dabei sein. (TT.com)