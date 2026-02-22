Italiener berührt mit Tränen und emotionaler Geste für tote Freundin: „Das hier ist für dich“

Federico Tomasoni sorgte am Samstag nach seinem Gewinn der Silbermedaille im Skicross-Finale für emotionale Momente. Mit Tränen in den Augen küsste der Italiener seine Medaille und zeigte sie in Richtung Himmel.

„Hallo Mati, das hier ist für dich“, schrieb er später auf Instagram. Mati – das ist Matilde Lorenzi. Die italienische Skihoffnung starb vor eineinhalb Jahren nach einem schweren Sturz im Training am Schnalstaler Gletscher. Die damals 19-Jährige war die Freundin von Tomasoni.