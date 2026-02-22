Geschichte geschrieben

Aus Westendorf zu Olympiagold: Ein Brixentaler lässt die Briten jubeln

Huw Nightingale da wo alles begonnen hat, auf der Skiwiese Westendorf. Nur wenige Meter neben der Pension seiner Eltern.
© Harald Angerer
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Huw Nightingale gewann im Snowboardcross-Mixed-Team-Bewerb die Goldmedaille in Mailand Cortina und schrieb damit Geschichte für Großbritannien. Seine Familie ist vor 20 Jahren von England nach Westendorf gezogen. Auf der dortigen Skiwiese startet er seine Sportkarriere.

