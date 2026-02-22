Geschichte geschrieben
Aus Westendorf zu Olympiagold: Ein Brixentaler lässt die Briten jubeln
Huw Nightingale da wo alles begonnen hat, auf der Skiwiese Westendorf. Nur wenige Meter neben der Pension seiner Eltern.
© Harald Angerer
Huw Nightingale gewann im Snowboardcross-Mixed-Team-Bewerb die Goldmedaille in Mailand Cortina und schrieb damit Geschichte für Großbritannien. Seine Familie ist vor 20 Jahren von England nach Westendorf gezogen. Auf der dortigen Skiwiese startet er seine Sportkarriere.