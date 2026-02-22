Alkoholisierter Lenker (23) kollidierte auf der Paznauntalstraße bei Ischgl mit Pkw

Ischgl – In den frühen Morgenstunden von Samstag auf Sonntag kam es zu einem schlimmen Verkehrsunfall auf der Paznauntalstraße (B188). Wie die Polizei berichtet, wollte ein 23-jähriger Deutscher mit seinem Pkw gegen 5.30 Uhr aus einer Einfahrt auf die Straße in Richtung Landeck fahren, dabei dürfte er ein heranfahrendes Auto übersehen haben. Es kam zu einer heftigen Kollision, die in beiden Fahrzeugen die Airbags auslöste. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste aber nicht ins Spital gebracht werden. Die Lenkerin des zweiten Autos, eine 42-jährige Frau aus Deutschland, hatte Glück und blieb unverletzt.