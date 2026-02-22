90 Jahre, Millionen Kilometer: Haller Taxi-Unternehmen hat viel zu erzählen

Florian Heel aus Hall führt den Familienbetrieb Taxi Kratzer-Heel in dritter Generation, heuer feiert die Firma ihr 90-Jahr-Jubiläum. Im Porträt erzählt der Inhaber von der ungewöhnlichen Firmengeschichte, kuriosen Anekdoten, den Veränderungen in der Taxibranche – und warum er den Job noch immer liebt.