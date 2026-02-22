Unfall-Autos blockierten Walchsee-Straße: Autofahrerin kollidierte bei Kössen mit VW-Bus
Kössen – Am Samstagnachmittag kam es auf der Walchsee-Straße (B172) bei Kössen aufgrund eines Verkehrsunfalls zu einem größeren Rückstau. Zwei Autos die miteinander kollidiert waren, blockierten die Straße. Der Verkehr musste von der Feuerwehr Bichlbach rund eineinhalb Stunden wechselweise angehalten und geregelt werden. Zu dem Unfall gekommen war es um 15.30 Uhr, als eine 20-jährige Einheimische in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verlor. Laut Angaben der Polizei lenkte sie zu scharf in die Kurve ein und schlitterte dabei auf die Gegenfahrbahn.
Ein entgegenkommender VW-Bus mit einem 60-jährigen Deutschen am Steuer, konnte dem rutschenden Auto nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zur Kollision. Beide Autos wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und blockierten die Fahrbahn. Die Straße konnte erst mit dem Eintreffen der Feuerwehr Bichlbach, die mit zwei Fahrzeugen und 14 Personen ausrückte, teilweise freigeräumt werden. Zu den Verletzungen der beiden Lenker ist nichts bekannt. (TT.com)