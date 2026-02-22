Anzengruber schlägt Alarm
Millionenverlust bei Gastpatienten: „Notfalls nur noch Tiroler behandeln“
Die Behandlung von Personen aus anderen Bundesländern verursacht ein dickes Minus in den Tiroler Spitälern. Nur ein Bruchteil der Kosten wird abgegolten.
© imago stock&people
Bürgermeister Johannes Anzengruber fordert Kostenwahrheit bei inländischen GastpatientInnen und nimmt die Landesregierung in die Pflicht. Gibt es zeitnah keine Verhandlungsergebnisse, schlägt er vor, dass die Tiroler Spitäler nur noch Landespatienten behandeln sollten.