Welche Arbeitsplätze die KI frisst, und wie wir darauf reagieren können

Durch Künstliche Intelligenz können manche Arbeitsplätze jetzt zerstört werden, während neue Jobs erst Jahre später und ganz woanders entstehen, warnt die KI-Expertin und Ökonomin Ljubica Nedelkoska. Sie erklärt, warum wir jetzt umdenken müssen, um die Zukunft der Arbeit zu sichern. Was kann man konkret tun?