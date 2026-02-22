Trotz eindringlicher Warnung
Erneut mehrere Einsätze nach Lawinenabgängen in Tirol: Zwei Verletzte in Hintertux
Nach fünf tödlichen Lawinenunglücken und zahlreichen weiteren Einsätzen seit Freitag in Tirol, waren die Rettungskräfte auch am Sonntag gefordert. (Archivbild)
© Liebl Daniel
Mehrere Lawinenabgänge forderten auch am Sonntag die Einsatzkräfte. In Hintertux wurden ein Vater und sein Sohn mitgerissen. Zu bedrohlichen Situationen durch Lawinen kam es auch in See im Paznaun, in Reith bei Seefeld und in Obergurgl.