Im freien Skiraum

Lawine beim Hintertuxer Gletscher: Vorerst zwei Verletzte, Einsatz läuft noch

Im freien Skiraum nahe des Hintertuxer Gletschers in Tux ging am Sonntagmittag gegen 12 Uhr eine Lawine ab. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol gibt es zwei Verletzte. Ob weitere Personen verschüttet sind, ist derzeit unklar. Der Einsatz läuft. (TT.com)

Mehr zum Thema:

undefined

Große Gefahr, aber kein „5er“

Erster AT-Alert wegen Lawinengefahr in Tirol: „Das letzte Mittel, um wirklich alle zu erreichen“

undefined

Sucheinsätze am Samstag

Wieder zahlreiche Lawinenabgänge: Ein Toter in Serfaus, Zeugenaufruf in Kitzbühel

undefined

Identität der Toten geklärt

Dramatische Lage am Freitag: Vier Lawinentote in Tirol, mehrere Verletzte

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162