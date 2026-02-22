Im freien Skiraum
Lawine beim Hintertuxer Gletscher: Vorerst zwei Verletzte, Einsatz läuft noch
Im freien Skiraum nahe des Hintertuxer Gletschers in Tux ging am Sonntagmittag gegen 12 Uhr eine Lawine ab. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol gibt es zwei Verletzte. Ob weitere Personen verschüttet sind, ist derzeit unklar. Der Einsatz läuft. (TT.com)
Große Gefahr, aber kein „5er“
Erster AT-Alert wegen Lawinengefahr in Tirol: „Das letzte Mittel, um wirklich alle zu erreichen“
Sucheinsätze am Samstag
Wieder zahlreiche Lawinenabgänge: Ein Toter in Serfaus, Zeugenaufruf in Kitzbühel
Identität der Toten geklärt