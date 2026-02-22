Lawine beim Hintertuxer Gletscher: Vorerst zwei Verletzte, Einsatz läuft noch

Im freien Skiraum nahe des Hintertuxer Gletschers in Tux ging am Sonntagmittag gegen 12 Uhr eine Lawine ab. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol gibt es zwei Verletzte. Ob weitere Personen verschüttet sind, ist derzeit unklar. Der Einsatz läuft. (TT.com)