Kufe schnitt ins Gesicht: Polnische Eisschnellläuferin meldet sich nach Unfall aus Klinik

Der Schock saß tief, als Kamila Sellier am Freitag von ihrer Kontrahentin im Short Track bei Olympia mit der Kufe im Gesicht getroffen wurde. Stark blutend musste die 25-Jährige minutenlang am Eis behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Nun gab es ein erstes gesundheitliches Update.

„Kamila wurde operiert, wobei der auf dem CT-Scan zu sehende beschädigte Knochen wieder zusammengesetzt und alles gereinigt wurde“, sagte polnische Funktionär Konrad Niedzwiedzki auf Eurosport.

Am Samstag meldete sich die Sportlerin selbst aus dem Krankenhaus. Dabei postete sie ein Selfie, das die unversehrte Gesichtshälfte zeigte. „Ich weiß, dass dieses Bild mich irgendwann daran erinnern wird, dass ich stärker bin, als mir scheint“, schrieb die Eisschnellläuferin zu dem Foto. „Ich möchte auch sagen, dass es mir ganz gut geht“, richtete sie sich an ihre Fans.

Bis zumindest Montag muss die Polin noch im Krankenhaus bleiben. Weitere Tests sollen Aufschluss über den Grad der Verletzungen geben. (TT.com)