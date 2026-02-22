Generation 40 plus
Mittendrin statt Midlife-Krise: Drei Frauen über ihren Neustart in der zweiten Lebenshälfte
Unternehmerin Verena Kapferer aus Innsbruck verwirklichte sich mit 45 Jahren ihren Traum vom eigenen Café und baute mit 51 ein neues Business mit veganen Backmischungen auf.
© Rita Falk
In der mittleren Lebensphase krempeln viele Frauen ihr Leben um und wagen einen beruflichen oder privaten Neustart. Drei von ihnen erzählen von Freiheit, Mut, Sinnsuche und der Chance, sich neu zu erfinden.