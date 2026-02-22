Ex-Freundin stach auf 44-Jährigen in Linz ein: Mann saß blutend im Stiegenhaus

Linz – Eine 52-Jährige hat am Sonntagvormittag in Linz aus noch ungeklärten Motiven ihren 44-jährigen Ex-Freund mit dem Messer angegriffen und in die Brust gestochen. Der Mann wählte selbst den Notruf. Die Rettung brachte den Verletzten ins Kepler Uniklinikum. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Frau mit dem Küchenmesser in der Wohnung, ihr Ex-Freund saß blutend im Stiegenhaus. Die 52-Jährige wurde festgenommen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.