„Viele Glücksmomente erlebt“

Nach 50 Jahren: Bergbahn-Pionier von Obertilliach macht Platz für jüngeres Duo

Josef Lugger (Mitte) mit den neuen Geschäftsführern Josef Lugger junior (r.) und Hannes Ganner.
© Oblasser
Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Josef Lugger begleitete die dorfeigene Liftgesellschaft vom ersten Schlepper bis zur modernen Gondelbahn. Heute erzählt der 78-jährige von Sesselliften aus zweiter Hand, von der „Tillga Million“ und wie die Bergbahn im Ort Identität stiftet. Seine Nachfolger erwartet eine große Aufgabe.

