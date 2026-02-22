Die Stars zum Anfassen

Große Medaillenfeier für die Olympiahelden: So läuft die Party am Montag in Innsbruck

Auch Stephan Embacher und Jan Hörl feiern ihren Olympiasieg am Montag mit den Fans.
© GEPA pictures/ Matthias Trinkl

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561