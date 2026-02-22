Asien trifft Tirol: Seid mit den „Gaumenfreuden“ beim nächsten Koch-Event dabei
TT-Gaumenfreuden-LeserInnen haben jetzt die einmalige Gelegenheit, dem Ausnahmekoch in seinem Restaurant „In der Alten Mühle“ in Scharnitz bei einem exklusiven Workshop über die Schulter zu schauen.
In der Küche von Lorenz Maria Grießer gehen asiatische Aromen und die alpine Tiroler Küche eine unwiderstehliche Kombination ein. Die TT lädt Gaumenfreuden-LeserInnen zu einem exklusiven Koch-Workshop mit dem Spitzenkoch in seinem Lokal LORENZ in der Alten Mühle in Scharnitz.
Los geht es mit einer kurzen Einführung, dann beginnt der Workshop in der Restaurant-Küche: Die TeilnehmerInnen erlernen die wichtigsten Grundlagen, erhalten Tipps und Tricks vom Küchenchef. Dabei kochen sie in Zweier-Teams ein Vier-Gänge-Menü. Jeder Gang wird von den KöchInnen präsentiert, bevor alle gemeinsam die Gerichte mit passender Weinbegleitung genießen. Zum Mit-nach-Hause-nehmen gibt es ein Handout mit den Rezepten.
Das Menü by LORENZ
Tuna Blackened mit Asia-Mayo, Sesamknusper, Tobiko-Kaviar und Kresse
Asiatisches Kokosmilchsüppchen mit Shiitakepilze, Pak Choi und Krustentier-Wan-Tan
Sous-vide-Entenbrust mit gepuffter Quinoa, Belugalinsen, Kartoffel-Parmesan-Paunzen, Sesam-Blattsalate und fermentierter Knoblauch-Pflaumen-Soße
Zweierlei Schokoladenmousse mit Banane, Passionsfrucht und Koriander
Wir vergeben acht Plätze für den Koch-Workshop am 11. März 2026, von 13.30 bis ca. 20.30 Uhr.
Teilnahmeschluss ist der 5. März 2026 (23.59 Uhr).
