53-jähriger Snowboarder nach schwerem Sturz in Gerlos reanimiert

Gerlos – Bange Minuten musste ein 15-jähriger Niederländer am Sonntagnachmittag im Skigebiet „Isskogel“ in Gerlos durchstehen. Der Jugendliche und sein Vater waren mit ihren Snowboards auf einem Ziehweg unterwegs, als der 53-Jährige plötzlich verkantete und mit voller Wucht auf den Hinterkopf stürzte.

Trotz Helm war der Mann nach dem Aufprall stark benommen, aber zunächst ansprechbar. Dann trat bei dem 53-Jährigen plötzlich ein Kreislaufstillstand ein. Der Sohn setzte sofort einen Notruf ab und begann mit weiteren, unbeteiligten Skifahrern mit Reanimationsmaßnahmen. Diese wurden in der Folge von der eintreffenden Pistenrettung sowie dem Team des Notarzt-Hubschraubers „Heli 4“ übernommen.