Einbrecher in Innsbruck auf frischer Tat ertappt

Innsbruck – Auf frischer Tat ertappt wurde am Sonntagnachmittag ein Einbrecher in Innsbruck. Gegen 14.30 Uhr meldete eine Zeugin telefonisch bei der Polizei, dass sie gerade einen Einbruch in einem Paketshop beobachte.

Die alarmierte Polizeistreife traf nur wenige Sekunden später am Tatort ein, wo die Beamten den Täter durch eine eingeschlagene Fensterscheibe im Laden sehen konnten. Nach Aufforderung verließ der Mann das Gebäude über das Fenster. Er wurde festgenommen und zeigte sich zu den Vorwürfen geständig. Die Anzeigenerstattung erfolgt auf freiem Fuß. (TT.com)