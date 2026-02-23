Starker Premierenauftritt eines China-Neulings

Die Markenbekanntheit dürfte noch zu steigern sein, das Selbstvertrauen in die eigenen Produkte aber kaum: Der Jaecoo 7, erster Vertreter von Chery Automobile, präsentiert sich technisch gewandt und komfortorientiert.

Nicht nur einmal waren Passanten am Brenner, am Arlberg oder in Innsbruck erstaunt, als sie ihn zum ersten Mal erblickten. Handys wurden gezückt, Fotos und Kurzfilme gemacht, ab und an gewinkt: Der Jaecoo 7, beileibe kein exklusiver italienischer Supersportwagen, macht eine ordentliche Figur mit seinem kantenreichen Kompakt-SUV-Outfit, mit seinem wuchtigen Kühlergrill und mit seiner schlanken Leuchtensignatur.

Wenn die Filmenden gewusst hätten, dass die Innenraumgestaltung des Chery-Automobile-Fabrikats dem außen Gebotenen in keiner Weise nachsteht, dann wären die fünf bequemen Sitzplätze rasch gefüllt gewesen. Die Neugierigen kämen rasch auf ihre Kosten beim Betrachten des hochkant stehenden 14,8-Zoll-Touchscreens. Der macht sich im täglichen Fahrbetrieb ebenso nützlich wie die gelungene Kombination aus USB-A- und USB-C-Schnittstellen vorne wie hinten.

Bis zu 90 km nominelle elektrische Reichweite, im Test etwas darunter

An Materialienauswahl und -fügung gibt es praktisch nichts zu rütteln, am Fahrwerk ebenso wenig, erst recht nicht am Antriebsstrang: Ein ausgeklügeltes Plug-in-Hybrid-System sorgt in Verbindung mit einem 18,4-kWh-Lithium-Ionen-Akku für zeitweise emissionsfreies elektrisches Fahren. Die Werbung verspricht 90 Kilometer, im Wintertest kamen wir auf brauchbare 75 Kilometer am Stück. Die Übergänge zum Hybrid- oder gar reinen Benzinmodus erfolgen harmonisch und akustisch leicht vernehmbar.