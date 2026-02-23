- Überblick
Kommentar
Fazit zu den Winterspielen: Nicht weit her mit dem Flair
Kommentarvon Florian Madl
Bei Olympia 2026 in Mailand/Cortina wurden die Winterspiele der Zukunft präsentiert. Nachhaltigkeit kostet weniger Geld, aber schlägt sich in fehlender Begeisterung nieder.
