In neuer Wohnsiedlung

Neue Jenbacher Polizeiwache in angespannten Zeiten realisiert

In der neuen Siedlung in der Jenbacher Tratzbergstraße findet auch die Polizei eine neue Bleibe. Die Inspektion umfasst 22 Arbeitsplätze.
© LPD Tirol

