In neuer Wohnsiedlung
Neue Jenbacher Polizeiwache in angespannten Zeiten realisiert
In der neuen Siedlung in der Jenbacher Tratzbergstraße findet auch die Polizei eine neue Bleibe. Die Inspektion umfasst 22 Arbeitsplätze.
© LPD Tirol
Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:
Angela Dähling
+4350403 3062
Verena Langegger
+4350403 2162
