Eltern irritiert

Dieser Schulweg wird kein leichter sein: Kopfschütteln über Zuteilung in Innsbruck

Das ist die „Wunsch-Volksschule“ der Familie. Sie wäre vom Wohnort aus zu Fuß in etwa einer Viertelstunde erreichbar.
Unverständnis herrscht bei einer Familie aus Innsbruck-Mühlau: Der Sohn soll ab nächstem Schuljahr die Volksschule in Arzl besuchen – doch der Schulweg ist viel länger und steiler als jener zur Mühlauer Volksschule. Ob einem Antrag auf Schulwechsel stattgegeben wird, ist offen.

