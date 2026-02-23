Eltern irritiert
Dieser Schulweg wird kein leichter sein: Kopfschütteln über Zuteilung in Innsbruck
Das ist die „Wunsch-Volksschule“ der Familie. Sie wäre vom Wohnort aus zu Fuß in etwa einer Viertelstunde erreichbar.
© Michael Domanig
Unverständnis herrscht bei einer Familie aus Innsbruck-Mühlau: Der Sohn soll ab nächstem Schuljahr die Volksschule in Arzl besuchen – doch der Schulweg ist viel länger und steiler als jener zur Mühlauer Volksschule. Ob einem Antrag auf Schulwechsel stattgegeben wird, ist offen.