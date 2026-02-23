Dieser Schulweg wird kein leichter sein: Kopfschütteln über Zuteilung in Innsbruck

Unverständnis herrscht bei einer Familie aus Innsbruck-Mühlau: Der Sohn soll ab nächstem Schuljahr die Volksschule in Arzl besuchen – doch der Schulweg ist viel länger und steiler als jener zur Mühlauer Volksschule. Ob einem Antrag auf Schulwechsel stattgegeben wird, ist offen.