ÖSV-Skispringer gab überraschend Rücktritt bekannt: „Der Traum geht zu Ende“

Rücktritt im ÖSV-Team: Peter Resinger hängt nach diesem Weltcupwochenende am Kulm die Ski an den Nagel. Das verkündete der 25-Jährige am Sonntagabend auf Instagram. Er werde auf der Skiflugschanze seine letzten Flüge absolvieren.

„Der Traum war es, der beste Skispringer zu werden. Auch wenn es dazu nicht gereicht hat, bin ich sicher, dass mein siebenjähriges Ich mega stolz auf uns wäre“, schrieb der Salzburger. „Nach 19 Jahren geht dieser Traum nun zu Ende.“

Seine größten Erfolge feierte Resinger bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2020 in Oberwiesenthal. Damals gewann er zweimal Gold (Einzel und Mixed-Team) und einmal Silber (Mannschaft). Der große Durchbruch blieb ihm anschließend allerdings verwehrt.

Von seinen ehemaligen ÖSV-Teamkollegen wie Clemens Aigner, Marco Wörgötter oder Raffael Zimmermann kamen Glückwünsche zur Karriere. „Mahhh Pezibär, alles Gute. War mir eine Ehre!“, schrieb etwa Stefan Kraft. (TT.com)