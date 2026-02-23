Fast 80 TeilnehmerInnen
Spannendes Rennen: Schlaiten hat neue Rodel-Vereinsmeister
Sportunion-Obmann Martin Klaunzer, Sektionsleiter Alexander Klaunzer, die VereinsmeisterInnen Jana Nöckler und Raimund Tabernig sowie Sektionsleiter-Stellvertreter Stefan Oblasser und Bürgermeister Ludwig Pedarnig.
© Ramona Tabernig
Auch in Osttirol hat der Winter Einzug gehalten und für eine dicke Schneedecke gesorgt. Perfekte Bedingungen also für die Rodel-Vereinsmeisterschaft in Schlaiten. Beim Rennen am Sonntag holten sich Jana Nöckler und Raimund Tabernig den Sieg. Sie verteidigten damit ihre Titel der Vereinsmeisterin und des Vereinsmeisters. Bereits im Vorjahr waren die beiden die Schnellsten.
Bilder vom Rennen
Insgesamt nahmen beim Rennen der Sportunion Schlaiten bei der Göriacher Alm 77 Kinder, Jugendliche und Erwachsene teil. Der Rodelweg und die Hütte waren bereits an den vergangenen Wochenenden zum Trainieren und Einkehren geöffnet. (TT.com)