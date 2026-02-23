Spannendes Rennen: Schlaiten hat neue Rodel-Vereinsmeister

Auch in Osttirol hat der Winter Einzug gehalten und für eine dicke Schneedecke gesorgt. Perfekte Bedingungen also für die Rodel-Vereinsmeisterschaft in Schlaiten. Beim Rennen am Sonntag holten sich Jana Nöckler und Raimund Tabernig den Sieg. Sie verteidigten damit ihre Titel der Vereinsmeisterin und des Vereinsmeisters. Bereits im Vorjahr waren die beiden die Schnellsten.