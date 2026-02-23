Mann in Bayern soll seine Frau, Kinder und sich selbst getötet haben

Bayreuth – In Bayern ist eine vierköpfige Familie durch eine Gewalttat ums Leben gekommen. Nach dem Hinweis eines Vermieters entdeckten Einsatzkräfte am Freitagabend in einer Wohnung im oberfränkischen Strullendorf die Leichen einer 49-jährigen Frau, eines 52-jährigen Mannes und zweier Kinder, teilte die Polizei in Bayreuth am Montag mit.

Den Ermittlungen zufolge erschoss der Mann seine Frau, seine sechsjährige Tochter und den 14-jährigen Sohn. Danach beging er Suizid.

Vermieter verständigte Polizei

Der Wohnungsvermieter rief am Freitagabend über Notruf die Polizei, weil er seine Mieter nicht erreichen konnte und sich Sorgen machte. Eine Streife fuhr daraufhin zu dem Mehrfamilienhaus im Landkreis Bamberg und öffnete die versperrte Wohnung. Darin entdeckten sie die vier Leichen.

Der 52-Jährige besaß eine waffenrechtliche Erlaubnis und war im Besitz mehrerer Schusswaffen. Es gebe bisher keine Anhaltspunkte für eine Beteiligung weiterer Menschen an der Tat, berichtete die Polizei. Die Hintergründe waren zunächst unklar. (APA, AFP)