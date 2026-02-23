Streikwelle in Italien: Flug- und Bahnverkehr massiv betroffen

Am Donnerstag streiken Beschäftigte im Luftverkehr, am Freitag und Samstag im Bahnverkehr. Es muss mit Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden.

Rom – Reisende in Italien müssen sich in dieser Woche auf erhebliche Einschränkungen einstellen. In den nächsten Tagen sind Streiks im Luft- und Bahnverkehr angekündigt. Am Donnerstag (26. Februar) sind Beschäftigte der Fluggesellschaften ITA Airways, easyJet und Vueling landesweit zum Ausstand aufgerufen.

Der von der Gewerkschaft Cub Trasporti ausgerufene Streik soll 24 Stunden dauern und betrifft Beschäftigte im Luftverkehr, an Flughäfen sowie in angeschlossenen Dienstleistungsbereichen. ITA Airways strich nach eigenen Angaben rund 55 Prozent der für den 26. Februar geplanten Flüge sowie einzelne Verbindungen am 25. und 27. Februar. Eine Liste der annullierten Flüge wurde auf der Internetseite der Airline veröffentlicht.

Bahnstreik am Freitag und Samstag