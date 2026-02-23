Energie spielerisch erklärt: 300 Schüler in Kitzbühel begeistert

Schulen aus dem Bezirk Kitzbühel besuchten kürzlich den Kinder-Erlebnis-Raum ENERGIE (KiERa) in der WK-Bezirksstelle Kitzbühel. Die mobile Bildungsinitiative vermittelte jungen Menschen spielerisch und interaktiv grundlegendes Wissen.

Kitzbüjhel – Das Projekt „KiERa“ machte erneut Station in Kitzbühel. Rund 300 Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit und setzten sich altersgerecht und interaktiv mit dem Thema Energie auseinander. Ziel ist ein grundlegendes Verständnis für Energie. Auch Energieverbrauch und künftige Versorgungsformen stehen dabei im Fokus.

Interaktives lernen

Die Kinder erörterten Fragen zum Energieverbrauch früher und heute. Erneuerbare Energien und bewusster Umgang im Alltag waren weitere Themen. Das seit fünf Jahren etablierte Projekt der Fachgruppe Energiehandel Tirol stand dabei im Mittelpunkt. Schulen aus der Region, darunter mehrere Volksschulen sowie Mittel- und Gymnasien aus St. Johann, nahmen teil.

Nach einer kurzen Einführung erkundeten die Schüler klassenweise die Erlebnis- und Lernstationen. Interaktive Spiele, Rätsel und praktische Aufgaben erleichterten den Zugang. Sie förderten das Verständnis für komplexe Zusammenhänge der Energieversorgung. Alexander Gutmann, Obmann der Fachgruppe Energiehandel Tirol, betont: „Energie ist im Alltag allgegenwärtig, bleibt für viele Kinder aber abstrakt. Mit dem Kinder-Erlebnis-Raum ENERGIE wollen wir dieses Thema greifbar machen und zeigen, wie vielfältig Energieformen heute und in Zukunft sind.“

Energieverständnis bilden

Der Fokus lag auf einem umfassenden Energieverständnis im Alltag. Anschauliche Beispiele zeigten, woher Energie kommt und wofür sie genutzt wird. Die Rolle verschiedener Energieformen für eine sichere Versorgung wurde ebenfalls beleuchtet. Besonderes Augenmerk galt dem bewussten Umgang. Schüler lernten, wie jeder Einzelne im Alltag beitragen kann. Eine nachgebaute Autowaschanlage erklärte etwa die Problematik von Autowaschen im Garten. Umweltfreundliche Alternativen wurden aufgezeigt. Dies schuf Bewusstsein für die Folgen eigenen Handelns.