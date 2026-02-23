Impressionen vom Fest

„Dia Scheiba, dia Scheiba“: Kassunnti ließ den Talkessel von Landeck glühen

© Matthias Reichle
Matthias Reichle

Von Matthias Reichle

Wieder fand der alte Brauch des Scheibenschlagens in Landeck zahlreiche glühende Anhänger. Tausende Scheiben wurden in den Nachthimmel geschossen.

Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:

Monika Schramm

Monika Schramm

+4350403 2923

Matthias Reichle

Matthias Reichle

+4350403 2159