„Rette sich, wer kann“

Erste-Hilfe-Kabarett: Markus Koschuh bringt lebensrettendes Wissen auf die Bühne

Möglichst viele Menschen (wieder) an die Erste Hilfe heranzuführen: Das ist das gemeinsame Ziel von Kabarettist Markus Koschuh (M.) sowie Chefarzt Thomas Fluckinger und Ivonne Luggin vom Roten Kreuz.
© Rita Falk
Michael Domanig

Berührungsängste abzubauen und möglichst viele Menschen zum Auffrischen ihrer Erste-Hilfe-Kenntnisse zu ermutigen: Das ist das erklärte Ziel von Markus Koschuhs ungewöhnlichem neuem Programm „Rette sich, wer kann“. Das Rote Kreuz erhofft sich vom Tiroler Kabarettisten quasi lebenswichtige Impulse.

