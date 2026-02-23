Erste-Hilfe-Kabarett: Markus Koschuh bringt lebensrettendes Wissen auf die Bühne

Berührungsängste abzubauen und möglichst viele Menschen zum Auffrischen ihrer Erste-Hilfe-Kenntnisse zu ermutigen: Das ist das erklärte Ziel von Markus Koschuhs ungewöhnlichem neuem Programm „Rette sich, wer kann“. Das Rote Kreuz erhofft sich vom Tiroler Kabarettisten quasi lebenswichtige Impulse.