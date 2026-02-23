„Rette sich, wer kann“
Erste-Hilfe-Kabarett: Markus Koschuh bringt lebensrettendes Wissen auf die Bühne
Möglichst viele Menschen (wieder) an die Erste Hilfe heranzuführen: Das ist das gemeinsame Ziel von Kabarettist Markus Koschuh (M.) sowie Chefarzt Thomas Fluckinger und Ivonne Luggin vom Roten Kreuz.
© Rita Falk
Berührungsängste abzubauen und möglichst viele Menschen zum Auffrischen ihrer Erste-Hilfe-Kenntnisse zu ermutigen: Das ist das erklärte Ziel von Markus Koschuhs ungewöhnlichem neuem Programm „Rette sich, wer kann“. Das Rote Kreuz erhofft sich vom Tiroler Kabarettisten quasi lebenswichtige Impulse.