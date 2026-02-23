Polizei bittet um Hinweise

Einbruch bei Bergbahnen in St. Ulrich: Tresor geknackt, Geld gestohlen

St. Ulrich am Pillersee – Die Bergbahnen Buchensteinwand in St. Ulrich waren am Sonntag bzw. in der Nacht auf Montag das Ziel von Einbrechern: Unbekannte drangen in das Verwaltungsgebäude ein, knackten den Stahltresor und stahlen daraus Bargeld. Auch aus einem versperrten Rollcontainer wurde Geld entwendet, zudem wurden mehrere Telefonkabel und eine an der Fassade angebrachte WLAN-Box gestohlen. Zu der Tat kam es laut Polizei zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 7.30 Uhr.

Der Schaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Fieberbrunn ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung, entweder telefonisch unter 059133/7202 oder an jede andere Polizeidienststelle. (TT.com)

