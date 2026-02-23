Skifahrer bei Zusammenstoß in Lermoos verletzt: Polizei sucht Snowboarder

Ein 37-Jähriger wurde am Montag bei einem Zusammenstoß mit einem Snowboarder verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Lermoos – Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Skifahrer und einem Snowboarder am Montag im Skigebiet Grubigstein in Lermoos ist die Polizei auf der Suche nach Zweiterem. Zu der Kollision kam es gegen 9.30 Uhr auf der blauen Piste Nr. 8, auf der der 37-jährige Skifahrer unterwegs war.

Wenige Meter unterhalb der Skihüttenbahn-Bergstation, kurz vor der Kreuzung mit der roten Piste Nr. 6, kam der Snowboarder von rechts und es kam zum Zusammenstoß. Der 37-Jährige stürzte und wurde dabei an der Schulter verletzt.

Der Snowboarder und ein Begleiter hielten kurz an und erkundigten sich nach dem Befinden des 37-Jährigen. Daten wurden jedoch keine ausgetauscht. Der Verletzte wurde mit der Rettung zu einer nahegelegenen Arztpraxis gebracht und von dort ins Krankenhaus Reutte überstellt.

Snowboarder gesucht