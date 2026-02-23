Lions Club Kufstein unterstützt „Essen auf Rädern“ mit 16.500 Euro

Der Lions Club Kufstein unterstützt ältere Menschen in der Region: Er spendet in diesem Jahr für „Essen auf Rädern“, damit sinken die Kosten für die EmpfängerInnen.

Kufstein – Der Sozial- und Gesundheitssprengel Kufstein-Schwoich-Thiersee stellt seit Jahrzehnten die regelmäßige Versorgung älterer Menschen mit bedarfsgerechten Mahlzeiten sicher. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsvorsorge und zum Verbleib im eigenen Zuhause geleistet.

Bedürftige Essensbezieher werden von der Stadt Kufstein und seit Beginn dieses Jahres zusätzlich auch vom Lions Club Kufstein finanziell unterstützt. Dank dieses Zuschusses des Lions Clubs Kufstein könne der Essenspreis nochmals deutlich verringert werden, heißt es in einer Aussendung. Insgesamt wendet der Lions Club Kufstein demnach im Jahr 2026 für die Bezuschussung von Essen auf Rädern rund 16.500 Euro auf.