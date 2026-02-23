14-Jährige soll Frau auf Wiener Friedhof getötet haben

Eine Passantin entdeckte auf einem Wiener Friedhof eine leblose Frau mit zahlreichen Stichverletzungen. Eine Jugendliche steht im Verdacht, sie getötet zu haben.

Wien – Nach dem Fund einer Frauenleiche auf dem Wiener Friedhof Baumgarten im Bezirk Penzing ermittelt das Landeskriminalamt gegen eine 14-Jährige. Der leblose Körper einer älteren Dame war am späten Montagnachmittag beim Friedhof im Bereich der Waidhausenstraße gefunden worden. Die Landespolizeidirektion bestätigte am Abend entsprechende APA-Informationen. Die Frau dürfte jedenfalls im Bereich des Friedhofs getötet worden sein. Die 14-Jährige befindet sich in Gewahrsam.

Eine Passantin hatte gegen 17.30 Uhr den leblosen Körper der Dame mit zahlreichen Stichverletzungen entdeckt. „Eine Reanimation war nicht mehr erfolgreich“, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger vor Ort gegenüber der APA. In der Folge habe sich der Tatverdacht schnell auf die 14-Jährige, die in unmittelbarer Nähe zum Friedhof lebt, gerichtet. Wie Haßlinger sagte, sei die Polizei durch ihr Verhalten auf sie aufmerksam geworden.

14-Jährige an Wohnadresse festgenommen

Die Festnahme der Jugendlichen erfolgte daraufhin an ihrer Wohnadresse. Dort seien auch ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sowie Tatkleidung sichergestellt worden. Die Jugendliche gilt als dringend tatverdächtig. Ob sie bereits einvernommen wurde, war vorerst noch unklar.