Ärztemangel spitzt sich zu
79 Kassenstellen in Tirol unbesetzt: „ÖGK soll für fehlende Ärzte zahlen“
Die Arztpraxen sind vielfach überfüllt, weil viele Kassenstellen in Tirol unbesetzt sind. Das Land Tirol fordert jetzt konkrete Schritte der Gesundheitskasse und der Ärztekammer.
© Rita Falk
Tirol weist aktuell 79 der 400 österreichweit unbesetzten Kassenstellen für Ärzte auf. Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) fordert jetzt Maßnahmenpaket und nimmt die Gesundheitskasse auch finanziell in die Pflicht.