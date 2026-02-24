Ärztemangel spitzt sich zu

79 Kassenstellen in Tirol unbesetzt: „ÖGK soll für fehlende Ärzte zahlen“

Die Arztpraxen sind vielfach überfüllt, weil viele Kassenstellen in Tirol unbesetzt sind. Das Land Tirol fordert jetzt konkrete Schritte der Gesundheitskasse und der Ärztekammer.
Peter Nindler

Tirol weist aktuell 79 der 400 österreichweit unbesetzten Kassenstellen für Ärzte auf. Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) fordert jetzt Maßnahmenpaket und nimmt die Gesundheitskasse auch finanziell in die Pflicht.