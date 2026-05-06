Umfangreiche Ermittlungen

Stubaier verlor mehr als 10.000 Euro an Betrüger: Verdächtiger ausgeforscht

Neustift im Stubaital – Nach einem schweren Telefonbetrug im Stubaital Ende Februar 2026, bei dem ein 53-Jähriger einen fünfstelligen Eurobetrag verloren hatte, konnte die Polizei nun einen Erfolg verbuchen. Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen wurde ein 27-jähriger Ungar als Tatverdächtiger ausgeforscht.

Wie berichtet, war der 53-Jährige am 23. Februar zwischen 14 und 16 Uhr von einem unbekannten Mann mit deutscher Handynummer angerufen worden. Der Anrufer behauptete, der Mann habe eine Online-Bestellung im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages getätigt. Obwohl das Opfer dies verneinte, ließ der Betrüger nicht locker. Er bot an, dem 53-Jährigen zu helfen, sein Geld zurückzubekommen. Dafür benötige er nur dessen IP-Adresse und die Kontodaten, was ihm das Opfer auch mitteilte. In der Folge überwies der Täter einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag vom Konto des Opfers auf ein inländisches Bankkonto. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143