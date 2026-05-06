Stubaier verlor mehr als 10.000 Euro an Betrüger: Verdächtiger ausgeforscht

Neustift im Stubaital – Nach einem schweren Telefonbetrug im Stubaital Ende Februar 2026, bei dem ein 53-Jähriger einen fünfstelligen Eurobetrag verloren hatte, konnte die Polizei nun einen Erfolg verbuchen. Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen wurde ein 27-jähriger Ungar als Tatverdächtiger ausgeforscht.

Wie berichtet, war der 53-Jährige am 23. Februar zwischen 14 und 16 Uhr von einem unbekannten Mann mit deutscher Handynummer angerufen worden. Der Anrufer behauptete, der Mann habe eine Online-Bestellung im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages getätigt. Obwohl das Opfer dies verneinte, ließ der Betrüger nicht locker. Er bot an, dem 53-Jährigen zu helfen, sein Geld zurückzubekommen. Dafür benötige er nur dessen IP-Adresse und die Kontodaten, was ihm das Opfer auch mitteilte. In der Folge überwies der Täter einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag vom Konto des Opfers auf ein inländisches Bankkonto. (TT.com)