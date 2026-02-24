Über 10.000 Euro verloren: 53-Jähriger aus Stubaital wurde Opfer von Telefonbetrügern
Neustift im Stubaital – Ein 53-jähriger Einheimischer aus Neustift im Stubaital wurde am Montag Opfer eines Telefonbetrugs. Am Ende verlor der Mann über 10.000 Euro. Wie die Polizei berichtet, hatte am Montag zwischen 14 und 16 Uhr ein Telefonat zwischen dem Opfer und einem bislang unbekannten Mann stattgefunden. Angerufen wurde der 53-Jährige unter einer deutschen Telefonnummer. Der Anrufer gab vor, dass der 53-Jährige eine Amazon Bestellung von 499 Euro getätigt habe – welche dieser aber abstritt.
Der Unbekannte ging darauf nicht ein, sondern erklärte dem 53-Jährigen, dass er ihm helfen könne, das Geld zurückzuerlangen. Dafür müssten lediglich IP-Adresse und Kontodaten weitergeleitet werden.
Das Opfer kam der Aufforderung nach. Die unbekannte Täterschaft überwies sich daraufhin selbst „einen niedrigen fünfstelligen Betrag“ auf ein österreichisches Konto, wie die Polizei in einer Aussendung angibt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Bericht an die Behörden weitergeleitet. (TT.com)