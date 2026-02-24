Über 10.000 Euro verloren: 53-Jähriger aus Stubaital wurde Opfer von Telefonbetrügern

Neustift im Stubaital – Ein 53-jähriger Einheimischer aus Neustift im Stubaital wurde am Montag Opfer eines Telefonbetrugs. Am Ende verlor der Mann über 10.000 Euro. Wie die Polizei berichtet, hatte am Montag zwischen 14 und 16 Uhr ein Telefonat zwischen dem Opfer und einem bislang unbekannten Mann stattgefunden. Angerufen wurde der 53-Jährige unter einer deutschen Telefonnummer. Der Anrufer gab vor, dass der 53-Jährige eine Amazon Bestellung von 499 Euro getätigt habe – welche dieser aber abstritt.