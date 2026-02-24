Mehrere „schwere Mängel“ am Fahrzeug: Polizei zog Lkw in Innsbruck aus dem Verkehr

Bei einer Verkehrskontrolle am Montag zog die Innsbrucker Polizei gegen 14.25 Uhr einen Lkw mit holländischem Kennzeichen aus dem Verkehr. Bei einer genaueren Kontrolle des Fahrzeugs ergaben sich Bedenken in Bezug auf die Verkehrs- und Betriebssicherheit. Somit wiesen die Beamten den 62-jährigen Lenker aus Holland an, den Lkw in eine Kfz-Prüfhalle zu fahren.

Bei der Überprüfung wurden „mehrere schwere und gefährliche Mängel“ festgestellt, wie die Polizei in einer Aussendung angab. Außerdem war die Batterie mit einem Starterkabel kurzgeschlossen worden, wodurch eine hohe Gefahr eines Fahrzeugbrandes gegeben war. Eine Auswertung des Fahrtenschreibers ergab zudem, dass Lenk- und Ruhezeiten mehrmals übertreten wurden.