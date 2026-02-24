Gespräche laufen
Kletterhalle muss schließen: Das sagen Alpenverein und Sportreferent Wohlgemuth
Nicht zuletzt der Außenbereich ist sanierungsbedürftig. Wie hoch die Investitionen sein würden, schlüsselt ein Experten-Papier auf und wird diese Woche diskutiert.
© Theresa Aigner
Die Wörgler Kletterhalle muss demnächst schließen, das hat die Masseverwalterin entschieden. Während unklar ist, wann und ob sie wieder aufsperren kann, laufen die Bemühungen zur Rettung der Halle weiter. Auch Sportreferent Philip Wohlgemuth (SPÖ) ist zu Gesprächen bereit.