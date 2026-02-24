Kletterhalle muss schließen: Das sagen Alpenverein und Sportreferent Wohlgemuth

Die Wörgler Kletterhalle muss demnächst schließen, das hat die Masseverwalterin entschieden. Während unklar ist, wann und ob sie wieder aufsperren kann, laufen die Bemühungen zur Rettung der Halle weiter. Auch Sportreferent Philip Wohlgemuth (SPÖ) ist zu Gesprächen bereit.